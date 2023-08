Odissea sul treno Cagliari-Olbia per il Red Valley: "Ritardo di 70 minuti e niente aria condizionata sino ad Oristano"

Disagi sul treno Cagliari-Olbia, preso d’assalto soprattutto da tanti giovani impazienti di raggiungere il Red Valley per vedere l’esibizione dei Black Eyed Peas e di Sfera Ebbasta. Sono stati oltre settanta, alla fine, i minuti di ritardo accumulati dai convogli: “Dopo averli fatti andare da un binario all’altro per più di mezz’ora, il treno è finalmente partito ma senza aria condizionata sino ad Oristano”, racconta la mamma di una giovane, Valentina Meloni. Sia lei sia altri genitori hanno contattato la polizia ferroviaria: “Solo allora è intervenuto il capotreno e anche ad Oristano il treno ha spostato più del previsto”.

“I ragazzi sono arrivati alla stazione di Olbia poco dopo le 21:30, in grosso ritardo. Al servizio telefonico per i clienti di Trenitalia non ci hanno saputo dare informazioni valide”.