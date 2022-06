Odissea sanità a Cagliari: “Tumore non segnalato scoperto per caso”e “Sangue insufficiente per la trasfusione”

C’è chi, se non si fosse insospettito, oggi si troverebbe a combattere contro un carcinoma chissà quanto esteso. E chi sa che deve passare ogni istante della sua vita a sperare, e pregare, che ci sia sangue a sufficienza per il suo corpo. Eccole, altre storie di sanità nel caos a Cagliari. Va avanti l’inchiesta di Casteddu Online, tra esami insufficienti e sacche di plasma col contagocce. Natalina Aiello, 67 anni, ormai prossima alla pensione, un passato lavorativo come addetta alle pulizie, oggi ringrazia principalmente se stessa se sta bene: “A inizio 2019 ho fatto una mammografia alla Cittadella della salute. Dopo pochi giorni mi hanno spedito l’esito: negativo. E non mi hanno spedito nessuna lastra”. Ma la donna ha sentito, nel vero senso della parola, che c’era qualcosa che non va: “Un gonfiore al seno sinistro, era come se avessi una noce. Sono a fare un’ecografia in privato, pagata una sessantina di euro, e il medico mi ha chiesto da quanto tempo non facessi una mammografia”. La Aiello è rimasta sorpresa: “L’avevo fatta 15 giorni fa. Mio marito è dovuto andare a farsi dare le lastre, solo in quel momento ho scoperto di avere un carcinoma. A fine febbraio mi hanno operata all’Oncologico. L’operazione è andata bene, ma se non mi fossi preoccupata, e se non avessi fatto ulteriori accertamenti, forse oggi non sarei più su questa terra”, conclude, sospirando profondamente, la donna.