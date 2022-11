Odissea all’Asl di Quartu: “Ore di attesa per prenotare le visite, in piedi anche anziani e donne incinte”

Lunghe attese e caos all’ufficio ticket Asl di via Turati a Quartu. Ci sarebbero solo due sportelli operativi, e decine di persone anche oggi sono state costrette ad attendere anche più di un’ora prima di essere servite. Non certo una situazione piacevole, in attesa c’erano anche ottantenni e donne in dolce attesa. Tutti in piedi nella struttura sanitaria, sperando di essere chiamati in tempi rapidi. Ma così non è stato, come denuncia Giovanni Moliterni, 48 anni: “Dovevo fare dei prelievi che non possono essere prenotati via web. Personalmente ho atteso un’ora in fila, la gente ha aspettato anche fuori sin dalla mattina presto. Siamo a novembre e c’è già freddo”, osserva. “Le sedie a disposizione erano solo due per tutto l’ufficio”.

“È assurdo che un sacco di persone, anziane e con vari acciacchi e problemi, siano costrette a restare, se tutto va bene, un’ora in attesa. Su quattro sportelli, inoltre, ne funzionavano solo due”.