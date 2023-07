Occupazioni abusive degli alloggi a Carbonia: “Subito la vigilanza armata in via suor Anna Lucia”

Carbonia – Vigilanza armata per contrastare l’abusivismo: richiesta l’attivazione del comitato ordine e sicurezza pubblica al fine di porre rimedio all’occupazione di case e appartamenti di Area da parte di chi non ha titolo di abitarci. Un problema che va avanti da tempo e che il primo cittadino Pietro Morittu ha deciso di affrontare senza esitazione: è di ieri la richiesta al Prefetto di Cagliari per la convocazione del Comitato ordine e sicurezza pubblica “per la viva preoccupazione per le ripetute occupazioni abusive perpetrate in questi giorni a danno di immobili di proprietà Area nella via Suor Anna Lucia in Carbonia”.

Il Sindaco e l’Assessore Pierangelo Porcu hanno incontrato nel primo pomeriggio i residenti, garantendo che verranno messe in atto le misure per il ripristino della legalità e la serenità del quartiere.

La via Suor Anna Lucia è strada di circa 100 metri lineari a vicolo cieco con pregevoli villette a schiera ambo i lati.

“L’Amministrazione Comunale di Carbonia intende attivare – spiega il Comune – nell’immediato servizi di vigilanza privata armata h24 nell’intera strada sia a tutela degli immobili inabitati perché oggetto di possibili ulteriori occupazioni abusive e sia a tutela della sicurezza pubblica e prevenzione dell’ordine pubblico tra residenti e attuali occupanti abusivi”. Seguiranno con urgenza incontri con Area, proprietaria degli immobili, per la soluzione all’annoso problema degli alloggi non assegnati e occupazioni senza titolo.