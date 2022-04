La Sardegna è la terza regione in Italia in cui l'occupazione, tra dipendenti e indipendenti, nel 2021 è aumentata maggiormente rispetto al 2020 anche se il divario rispetto al 2019 rimane ancora profondo.

Sono i numeri dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato di dati Istat: nell'Isola nel 2021 i dipendenti crescono del 2,5% rispetto al 2020 (+11mila unità) attestandosi sulle 563 mila unità. Rispetto al 2019, però, l'andamento risulta in calo del 3,2%, segnando un gap di 19mila posti.

"Il prolungamento della guerra in Ucraina, l'amplificazione della crisi energetica e il persistere delle criticità nel reperimento e prezzi delle materie prime - commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - potrebbero interrompere il percorso di recupero del mercato del lavoro dopo la recessione causata dalla pandemia. Ci auguriamo non sia così i dati dimostrano che la nostra regione, nonostante un gap occupazionale da recuperare in confronto al 2019, risulta più resiliente rispetto ad altre regioni d'Italia".

Osservando i dati relativi al tasso occupazionale (dipendenti e indipendenti tra i 15-64 anni), se in Italia il dato peggiora rispetto al livello del 2019, diminuendo dello 0,8%, in Sardegna il confronto tra i 3 anni (2019-2020-2021) è sostanzialmente positivo. Infatti, i dati occupazionali del 2021 (53,6% di occupati) sul 2020 (51,7% di occupati) dicono di un +1,8%, mentre quelli del 2021 sul 2019 (53,7% di occupati) vedono ancora un leggero gap di 0,1%.

Più preoccupante la situazione della disoccupazione: nel 2019 era del 14,9%, nel 2020 è calata al 13,2% per risalire nel 2021 al 13,5%. A questi dati bisogna aggiungere quelli dell'inoccupazione, che nel 2019 era del 36,6%, cresciuta al 40,2% nel 2020 e calata al 37,9% nel 2021.

Guardando alle province, in valori assoluti, nel 2021 a Cagliari si contano 161mila occupati, di cui 73mila donne, 15mila disoccupati e 86mila inattivi. A Nuoro gli occupati erano 72mila, di cui 31mila donne, con 6mila disoccupati r 51mila inattivi. A Oristano 50mila occupati, di cui 21mila donne, con 9mila disoccupati e 38mila inattivi. A Sassari-Gallura gli occupati sono 166mila, di cui 69mila donne, con 25mila disoccupati e 125mila inattivi. Nel Sud Sardegna gli occupati sono 114mila, di cui 46mila donne, con 17mila disoccupati e 85mila inattivi.

Sul trend del mercato del lavoro, infatti, influisce anche un'altra variabile, quella della difficoltà di reperimento: in Sardegna tale percentuale si attesta, ad aprile 2022, al 35,6%, aumentata di 13 punti base rispetto al dato del 2019. In Italia la quota di professioni difficili da trovare sul mercato è sul 40,4% (era il 26,5% nel 2019).

"Questa contraddizione tra mancato recupero occupazione e difficoltà di reperimento delle figure da parte delle imprese diviene ancora più palese di fronte alle ultime stime Excelsior-Unioncamere per il trimestre aprile-giugno 2022 - riprende Lai - che vede nell'Isola difficoltà di reperimento per quasi 1 lavoratore su 3 pari a 4mila entrate delle 11mila totali previste. Per la maggior parte si tratta di figure specializzate che troverebbero impiego nel settore manifatturiero, ma anche nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici. Infatti sono particolarmente difficili da assumere gli Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (64,5%), gli Operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici (63,5%) ed i conduttori di mezzi di trasporto (64,6%)".