Occupano un’abitazione sequestrata dal giudice: denunciata una coppia

Cagliari

Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione

Hanno occupato un’abitazione sottoposta a sequestro. Un quarantenne e una cinquantenne, entrambi cagliaritani e con precedenti denunce a carico, sono stati denunciati dai carabinieri per invasione di edifici e violazione di sigilli.

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione telefonica ricevuta alla centrale operativa di via Nuoro. Una pattuglia ha raggiunto la palazzina in via Carlo Baudi di Vesme, a Cagliari e ha verificato la presenza della coppia in un’abitazione che il giudice aveva posto sotto sequestro preventivo, qualche settimana fa.

L’uomo e la donna l’hanno occupata senza l’autorizzazione dell’E.R.P. del Comune di Cagliari, proprietaria dell’immobile.

Giovedì, 1° giugno 2023