Occupano la casa di un invalido ricoverato: denunciata un’intera famiglia

Senorbì

I carabinieri sono stati allertati dall’amministratore di sostegno dell’uomo

Si sono introdotti nella casa di un invalido, approfittando del suo ricovero in una struttura protetta. Quattro persone, tutte maggiorenni e disoccupate, appartenenti a una famiglia, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per invasione di terreni o edifici e violazione di domicilio.

I carabinieri sono riusciti a ottenere l’immediato rilascio dell’appartamento che è stato chiuso e posto in sicurezza attraverso l’intervento degli operai incaricati dal Comune, che hanno “blindato” l’unità abitativa.

È accaduto a Senorbì. La vicenda è partita dalla segnalazione dell’amministratore di sostegno del locatario della casa di proprietà dell’agenzia regionale per l’edilizia popolare di Cagliari: un uomo di 69enne, invalido civile e ospitato presso la comunità protetta “San Giacomo” di Mandas.

La famiglia, approfittando della sua assenza per ricovero, si era introdotti all’interno dell’abitazione dell’uomo e aveva portato al suo interno anche mobili ed effetti personali.

Lunedì, 21 agosto 2023

