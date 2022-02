Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Villanova, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato per il reato di invasione di edifici una 36enne disoccupata e incensurata del luogo. A seguito di un intervento ordinato nel pomeriggio dalla centrale operativa di via Nuoro, i militari sono intervenuti in via Chiabrera in un appartamento di proprietà di AREA (azienda regionale per l’edilizia abitativa), poiché la donna dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso ed aver occupato abusivamente un appartamento non ancora assegnato, unitamente alla figlia minore, non è più riuscita ad aprire la porta, essendo rimasta chiusa all’interno. Si è vista quindi costretta a chiamare lei stessa i vigili del fuoco per essere liberata da quell’incresciosa situazione. Sul posto sono stati fatti necessariamente intervenire i carabinieri che hanno identificato e denunciato l’abusiva e sfortunata occupante.

