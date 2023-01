Cagliari

All’arrivo della polizia ha tentato di far sparire cocaina e marijuana nello scarico del bagno

Durante una perquisizione della polizia in un’abitazione nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, ha provato a disfarsi di cocaina e marjuana gettandoli nello scarico del bagno. Il tentativo maldestro non gli ha però evitato l’arresto, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. In manette è finito un trentaduenne disoccupato, che aveva occupato abusivamente l’appartamento di proprietà del Comune, e a quanto pare lo aveva trasformato in un punto vendita di droga.

Da qualche giorno i poliziotti del gruppo Falchi della Squadra Mobile avevano posto sotto osservazione l’abitazione, all’ultimo piano di un condominio.

Nella serata di ieri è scattato il blitz degli agenti, che sono riusciti ad entrare nell’appartamento accodandosi a un cliente.

La polizia ha recuperato la droga dallo scarico del bagno. In totale, sono stati sequestrati 55 grammi di cocaina, già confezionata in 109 dosi pronte alla vendita, tre grammi di marjuana e 535 euro in contanti.

L’appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto per il giovane la misura dei domiciliari.

Mercoledì, 4 gennaio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.