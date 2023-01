Occhio alle truffe e ai furti, gli anziani di Villacidro a scuola dai carabinieri

Oggi a Villaputzu, presso la sala consiliare del Comune, si è tenuto un incontro per sensibilizzare i cittadini su come evitare le truffe e i furti. L’incontro, organizzato dai Carabinieri della Stazione locale e dalla Consulta degli anziani, ha avuto ampia partecipazione, in quanto il problema è molto sentito.

Durante l’iniziativa sono state fornite utili e precise indicazioni su come difendersi da raggiri e truffe,

fenomeno che, con varie tipologie e modus operandi, interessa tutte le fasce di età coinvolgendo in particolare gli anziani, più esposti anche in ragione della loro solitudine che spesso li induce a dar credito a qualunque interlocutore anche telefonico. Più in generale si è poi affrontato il tema degli acquisti sul web su siti talvolta totalmente truffaldini creati e fatti vivere solo per il tempo necessario a porre in essere raggiri, particolarmente diffusi ed efficaci. È comunque pericoloso trattare con sconosciuti senza garanzie e non è consigliabile pagare anche soltanto un anticipo in cambio di qualcosa che dovrà essere teoricamente spedito in seguito. Analoghi incontri sono già stati compiuti, programmati e in via di programmazione in quasi tutti i centri abitati della provincia di Cagliari dove sia presente una Stazione Carabinieri e i militari sono disponibili ad aderire ovunque ad analoghe iniziative a tutela di persone vulnerabili, in maniera da creare una coscienza del problema e l’abitudine a diffidare di sconosciuti in assenza di garanzie.