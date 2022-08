Oristano

Liste ancora da completare e c’è anche qualche rinuncia

Antonio Solinas con il centrosinistra e Gigi Mureddu con il centrodestra: sono i primi nomi di candidati oristanesi in corsa nelle elezioni politiche del 25 settembre.

Entrambi – Solinas per il Partito Democratico e Mureddu per Forza Italia – sono al terzo posto nell’elenco dei candidati al Senato per quanto riguarda il proporzionale: una collocazione che difficilmente garantirà loro la concreta possibilità di essere eletti.

Il Pd ha già ufficializzato le candidature, mentre Forza Italia lo farà nei prossimi giorni.

All’elenco degli oristanesi che sperano in un posto in Parlamento potrebbe aggiungersi anche il nome di Francesco Mura, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale. Mura è considerato il più papabile per la candidatura nel collegio del Centro Sardegna per la Camera.

Ha rinunciato alla candidatura, invece, Marcella Sotgiu. L’ex assessora comunale di Oristano, in un primo momento in lista, ha preferito lasciar spazio a esponenti del territorio sassarese. Sempre in casa Forza Italia, non si candiderà neppure il consigliere regionale Emanuele Cera, che ha deciso di proseguire l’impegno in Regione e nel suo paese, San Nicolò d’Arcidano.

Ancora da sciogliere le riserve su una possibile ricandidatura di Lucia Scanu, deputata uscente, eletta con il Movimento 5 Stelle e passata poi a Coraggio Italia.

Allo stato attuale non risultano oristanesi nella lista di candidati presentata dal Movimento 5 Stelle.

