"Nuvole in viaggio", installazione artistica a Cabras - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - Inaugurata oggi in piazza Ravenna a Cabras l'installazione realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico "Carlo Contini" di Oristano che rappresenta la parte conclusiva del progetto Nuvole in Viaggio, con il quale i giovani studenti hanno vinto il concorso regionale "Graziano Deiana" giunto alla sua quarta edizione e dedicato agli Istituti superiori.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione e in collaborazione con il Comune di Cabras e l'Istituto comprensivo del paese lagunare, a seguito della sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e l'istituzione scolastica per la realizzazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento, firmata lo scorso aprile.

Nella piazza del Comune i ragazzi hanno scoperto l'installazione artistica, che consiste in una grande nuvola stilizzata delle dimensioni di 2.30 mt per 1.85 mt, realizzata con una struttura in ferro e composta da tante piccole tessere di ceramica e legno di 15 per 20 cm. "Ogni tessera fa parte di un tutto ma rappresenta contemporaneamente un'opera d'arte indipendente e racconta in maniera simbolica il viaggio di una persona che ha cambiato paese, città o nazione. Alcune ruotano su se stesse, dando maggiore spessore visivo all'opera, la quale è osservabile su entrambi i lati, frontale e posteriore" ha spiegato Emanuela Deidda, coordinatrice del progetto, presente durante la mattinata insieme alla referente dell'area culturale del Liceo Artistico Sabrina Oppo. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna