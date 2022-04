Oristano

Circa 40 voti in più della seconda e della terza sigla, Fsi-Usae e Cisl-Fp

Il Nursind è il sindacato che ha riportato i maggiori consensi nelle elezioni che si sono tenute nei giorni scorsi all’Asl di Oristano per la nomina della rappresentanza sindacale unitaria.

Al Nursind sono andati 185 voti e 5 dei 21 seggi che compongono la RSU. Questi i risultati ottenuti dagli altri sindacati: la FSI – Usae, 139 voti e 4 seggi; la Cisl Fp, 134 voti e 4 seggi; la Uil Fpl, 98 voti e 3 seggi; la Fp Cgil, 88 voti e 2 seggi; la Fials, 84 voti e 2 seggi, il Nursing Up, 21 voti e un seggio.

Risultano quindi eletti, per il Nursind Angela Rita Dessì, Gesualda Pintus, Giuditta Marras, Michela Fadda e Sofia Angela Atzori. Per la Fsi – Usae: Beatrice Mura, Rita Sotgiu, Patricia Musiu e Giovanna Maria Angotzi. Per la Cisl Fp: Maria Paola Pinna, Giuseppina Bennici, Daniela Carta, Silvia Campus.

Rappresenteranno la Uil Fp Michele Zucca, Samantha D’Ambrogio, Erica Pau. Per la Fp Cgil nella RSU ci saranno Sandra Ida Serusi e Elena Vacca. Per la Fials Maria Tanina Corrias e Sonia Sechi; per il Nursing Up Giulia Gesuato.

-segue-