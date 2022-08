Nuraminis, gioca 5 euro e si porta a casa 500mila euro con il gratta e vinci: caccia al vincitore

Maxi vincita a Nuraminis, un uomo ha acquistato un gratta e vinci da cinque euro, i Numerissimi, ed ha ottenuto il premio massimo di cinquecentomila euro. Il tagliando vincente è stato venduto lo scorso sei luglio nella tabaccheria di Dario Pinna, nella centralissima via Umberto. Ed è mistero totale sul nuovo ricco: “Non conosco il vincitore e non ho idea di chi possa essere”, racconta a Casteddu Online il tabaccaio. “Devo rispettare alla lettera il regolamento sulla privacy, questo è molto importante”. Ma la voce, in paese, si è già sparsa: Pinna ha pubblicato una storia sul sul profilo Facebook, mostrando la locandina che annuncia la grossa vincita, e c’è chi l’ha vista e, dopo avere fatto lo screenshot, l’ha pubblicata in tutti i gruppi social del paese. Ed è già scattata la caccia al vincitore, in tanti sono incuriositi e vorrebbero sapere il nome del nuovo zio Paperone. Che, beninteso, potrebbe anche vivere in un altro paese sardo, o essere un turista di passaggio.