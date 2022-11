Nurachi

Dopo due anni si è dimessa Paola Bellu, che resta comunque in Consiglio

A due anni dalle elezioni comunali che avevano riportato alla guida il sindaco Renzo Ponti, si apre una spaccatura all’interno della coalizione civica “Scelgo Nurachi”. All’inizio del mese, l’assessore alla Cultura Paola Bellu – una delle più votate nella lista e i cui voti hanno certamente contribuito al superamento del quorum – si è dimessa dalla Giunta ed è tornata tra i banchi del Consiglio comunale.

Divergenze con il primo cittadino hanno convinto Paola Bellu a dimettersi dopo soli due anni: le motivazioni della scelta sono in una lettera inviata al sindaco Ponti e al segretario generale del Comune.

“È con profondo rammarico che rassegno le mie dimissioni immediate e irrevocabili dall’incarico di assessore comunale alla Cultura”, scrive nella lettera Paola Bellu. “Ritengo purtroppo che non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni a me delegate. Il reiterarsi di atteggiamenti di chiusura e mancanza di comunicazione diretta e aperta hanno fatto sì che venisse meno il rapporto fiduciario a mio avviso fondamentale, anche quando si presentano diversità di vedute e posizioni. Ho cerato di collaborare con pieno senso di responsabilità”, conclude l’ex assessora, “ma per il rispetto che devo in primo luogo a me stessa, non mi è più possibile continuare. Un sentito grazie di cuore ai dipendenti comunali per la loro grande disponibilità e collaborazione”.

Il sindaco Renzo Ponti almeno per ora non ha nominato un nuovo assessore: nell’ultima riunione di Giunta, quella del 10 novembre, le delibere sono firmate dallo stesso sindaco e dai tre assessori rimasti: Gabriele Sardu, Ketty Tiana e Luca Zucca.

Il sindaco dice di non riuscire a spiegarsi i motivi della decisione di Paola Bellu: “Non abbiamo mai avuto discussioni o divergenze in seno alla Giunta. Pochi giorni fa ha annunciato le dimissioni e le ha presentate. Avrà problemi personali”.

Martedì, 15 novembre 2022