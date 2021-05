Nuovo stop per i carro attrezzi a Cagliari: “Noi lavoratori tra l’incudine e il martello”

Nuovo stop per i carro attrezzi a Cagliari. A Radio CASTEDDU, Massimiliano Caboni sindacato CSA: “Noi ci ritroviamo, come lavoratori, in mezzo tra l’incudine e il martello e da quando è arrivato il nuovo dirigente stiamo collaborando, siamo stati coinvolti per trovare una soluzione che può essere utile anche ai lavoratori. Adesso, con tutte le regole sulle gare d’appalto, ci ritroviamo in questa situazione. Il nuovo dirigente sta affrontando diverse problematiche, è arrivato l’altro ieri, comprese le procedure del servizio che devono essere valutate. Si deve capire come svolgere il servizio ma, per il servizio di rimozione, siamo tutti d’accordo che occorre al cittadino, all’amministrazione alla polizia municipale. Ora

bisogna capire solo in che maniera bisogna portarlo avanti: l’amministrazione è interessata ad avere il servizio di rimozione dei veicoli, ha sospeso tutto perché ancora non ha definito le procedure: bisogna dare tempo al dirigente che è appena arrivato.

La nostra protesta come sindacato è sempre valida quando le cose non vengono risolte, se queste vengono risolte noi non abbiamo difficoltà.

In questo momento stiamo dialogando con l’amministrazione che si sta dimostrando disponibile per affrontare i problemi e tutte le criticità che abbiamo rilevato nelle varie note diffuse, e noi le confermiamo, e se vengono risolte siamo i primi a essere contenti. L’aspetto che noi abbiamo esplicato è di tutta una serie di problematiche non risolte di cui abbiamo chiesto all’amministrazione di risolvere: noi siamo collaborativi perché interessa lavorare serenamente e l’amministrazione in questo momento ci sta facendo vedere che ha intenzione di risolverle ma non sono state ancora risolte”.

Risentite qui l'intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

