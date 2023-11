Nuovo stadio del Cagliari, Solinas convoca la giunta regionale: oggi arrivano i 50 milioni di euro

Nuovo stadio del Cagliari, ecco i fondi. Il presidente della giunta regionale Christian Solinas ha convocato per oggi l’esecutivo. All’ordine del giorno l’ “Accordo di programma tra Regione e Comune di Cagliari per la costruzione del nuovo stadio secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032”.

L’accordo è necessario per sbloccare i 50 milioni che la Regione metterà nelle casse del consiglio comunale come contributo indispensabile per far partire il progetto. L’accordo dovrà poi essere ratificato dal consiglio comunale. Coi soldi nelle casse del Comune, la gara d’appalto per il via ai lavori per il nuovo “Unipol Domus Givi Riva” potrebbe partire nel 2024.