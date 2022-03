Nuovo stadio del Cagliari, sì al museo e all’hotel di lusso con centro benessere

Niente più centro commerciale. Al suo posto un museo con la cittadella dell’innovazione che ospiterà anche laboratori per la formazione dei giovani. E nel nuovo stadio ci saranno negozi e un hotel di lusso con centro benessere. Ancora top secret il nome del gruppo internazionale che dovrà gestire la struttura, sarà svelato nelle prossime settimane. L’annuncio oggi nel corso della conferenza di presentazione dell’accordo tra il Cagliari Calcio e la holding Costim per il finanziamento del progetto.Il mega investimento del Cagliari (fondi pubblici e privati) da oltre 120 milioni farà cadere una pioggia di denaro davanti a Sant’Elia e l’obiettivo dell’amministrazione comunale, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, è quello di coinvolgere il rione nella riqualificazione in programma.Il Governo ha dato luce verde ai 20 milioni per la nuova viabilità del quartiere, coi quali sarà demolito il cavalcavia di viale Ferrara. E c’è un futuro anche per il canale di San Bartolomeo. Il paesaggista Nunes sta poi studiando, su mandato della Città metropolitana, la navigabilità del corso d’acqua. Nuove attività di ristorazione e intrattenimento potrebbero sorgere lungo le sponde del canale.