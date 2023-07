Nuovo stadio del Cagliari, annuncio di Truzzu: “Abbiamo chiesto i soldi al Governo Meloni”

La Regione non darà i soldi per lo stadio? E il Comune chiederà al Governo i 50 milioni per il nuovo Gigi Riva. Confidando sulla possibilità che si possano svolgere in Italia degli Europei 2032. La decisione della Uefa (prevista a ottobre) potrebbe spingere palazzo Chigi a stanziare un maxi finanziamento per rinnovare gli impianti vecchi e consentire la realizzazione di quelli nuovi.

L’annuncio oggi in aula del sindaco Paolo Truzzu. Ancora gelido sul rapporto istituzionale con la giunta regionale guidata da Christian Solinas, il primo cittadino ha ribadito che le riunioni con la Regione sull’accordo di programma (all’interno del quale è previsto lo stanziamento del contributo per la nuova casa del Cagliari, assieme al nuovo “Ospedale di città”, ai nuovi uffici regionali in viale Trieste e al potenziamento del campus di Sa Duchessa in via Trentino) sono state bloccate da viale Trento dopo la dimissioni della segretaria generale della Regione Gabriella Massidda. E ha poi sottolineato che non sono ripartite nemmeno dopo la nomina della nuova segretaria Elisabetta Neroni. Freddezza anche sull’ospedale.

“Non ci è mai arrivata alcuna richiesta sull’ubicazione del nuovo ospedale”, ha dichiarato il sindaco rispondendo ad un’interrogazione del consigliere dei Progressisti Matteo Massa, “ma se dovessero chiederci formalmente indicazioni sull’ubicazione faremo le valutazioni del caso. Cagliari vuole il nuovo ospedale. Ma vuole anche lo stadio a Sant’Elia come chiedono le due delibere del consiglio approvate, anche perché tutta quell’area è destinata ad accogliere diversi impianti sportivi”.

Per quanto riguarda lo stadio il Comune attende i 50 milioni (indispensabili per il piano finanziario) dalla Regione. Se non dovessero arrivare ecco la soluzione alternativa: “Stiamo lavorando”, conclude Truzzu, “con il Governo per avere il finanziamento in maniera più rapida. C’è la possibilità che, con l’assegnazione degli Europei 2032 all’Italia, l’esecutivo stanzi i fondi per il nuovo Gigi Riva”.