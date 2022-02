Nuovo stadio del Cagliari al palo, il Comune: “La variante urbanistica l’ha voluta Zedda: Giulini porti il progetto”

È ormai guerra sul nuovo stadio del Cagliari. Il nuovo progetto della società di Giulini non c’è, la Regione dice che i trenta milioni son pronti ma non li sgancia prima di vedere le carte, l’ex sindaco Massimo Zedda addossa tutte le colpe all’attuale primo cittadino Paolo Truzzu, “ha stravolto il progetto quando era quasi arrivato alla conclusione, il piano attuale è costosissimo ed è una follia” e il vicesindaco Giorgio Angius ribalta tutto. Nel mezzo, tifosi senza il nuovo stadio, nelle primissime promesse doveva già essere realtà da due anni: “Accogliamo con grande piacere il fatto che la Regione dica che ci sono 30 milioni, una cifra che consente al Cagliari Calcio di portarci il progetto definitivo, senza più il centro commerciale, una ipotesi che non ci era mai andata bene. Ora, il solo progetto dello stadio va bene a noi e alla società”. Che però non porta i nuovi documenti: “Poteva già farlo sette mesi fa”, afferma Angius, “a livello urbanistico non manca più nulla, il Comune ha recuperato venti milioni per riqualificare Sant’Elia e San Bartolomeo, più 900mila di progettazione”.Quindi, non è colpa di Truzzu se lo stadio è ancora un miraggio? “No, e Zedda si sbaglia: nell’ultima delibera della sua Giunta comunale, datata marzo 2019, ha inserito una serie di prescrizioni che hanno portato all’obbligo della variante urbanistica”, ammette Angius. “L’abbiamo dovuta fare e l’abbiamo fatta perché era già previsto da loro”. Cioey dal centrosinistra che ha governato Cagliari per otto anni con Massimo Zedda sindaco. “Non è colpa di Truzzu, ora speriamo solo di arrivare ad un punto finale. Se il Cagliari presentasse il progetto domani dovrebbero passare circa due mesi per la validazione del piano economico finanziario e il passaggio in Consiglio comunale. Poi ci sarebbe la gara, essendo europea dobbiamo conteggiare almeno altri sette mesi. Poi aggiudicazione e avvio lavori, per realizzare lo stadio servono almeno due anni, quindi sarebbe pronto nel 2025, ma il Cagliari potrebbe velocizzare i lavori e riuscire a finirlo prima dell’inizio della stagione calcistica 2024-2025”. I tempi e i soldi, insomma, sono questi: mancano solo le nuove carte della società di Tommaso Giulini.