Nuovo stadio a Cagliari, Ghirra: “Truzzu ha modificato il progetto. E ora tempi più lunghi”

“Noi siamo molto amareggiati soprattutto per le modalità con cui è stato proposto l’emendamento. Lo si è votato in fretta e furia ed entro il 4 giugno deve partecipare ad un bando ministeriale per ottenere 20 milioni di euro per rifare viabilità e infrastrutture. Per i volumi che hanno proposto di realizzare oltre lo stadio non ci sono le risorse e non si sa chi dovrà procedere per la realizzazione di questi interventi.

Riteniamo – spiega Ghirra – che queste modifiche possano comportare dei ritardi perché, comunque, il progetto dello stadio dovrà essere accompagnato da uno studio trasportistico che dovrà dimostrare che ci sono le aree di sosta necessarie e temiamo che questa nuova riconfigurazione non consenta di portare a termine gli interventi. Lo stadio dovrebbe andare parallelamente agli interventi per cui stanno chiedendo i soldi, 20 milioni di euro anche se poi in realtà ne serviranno 45.

Questi servono per rifare la viabilità, stravolgere la sede di viale Ferrara che anziché andare dritta andrà verso lo stadio e per i parcheggi e se Cagliari non avrà a disposizione la viabilità e i parcheggi, mi chiedo, come farà a realizzare lo stadio”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU