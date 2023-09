Nuovo sit-in per chiedere la messa in sicurezza delle strade provinciali. Continua la raccolta firme

Allai

Oggi nuova iniziativa del Comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita”

Un’altra giornata di protesta e sensibilizzazione per chiedere la messa in sicurezza delle strade provinciali. Oggi il Comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita” ha promosso un sit-in lungo la sp 39 bis, nelle vicinanze del Complesso forestale del Grighine. Sono proprio questa arteria stradale e la sp 33 quelle per cui viene sollecitato un intervento urgente, vista la loro pericolosità.

Per ora le firme raccolte sono già oltre 1.500. “La nostra è una manifestazione pacifica”, ha dichiarato il referente del Comitato, Gianni Palmas, “non abbiamo certamente i forconi. Ci siamo messi in contatto con l’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente, gli abbiamo chiesto di farsi carico della messa in sicurezza delle strade provinciali. Ci ha detto che ha le mani legate, anche perché l’ente non ha più cantonieri”.

“La Provincia di Nuoro”, ha proseguito Palmas, “riesce comunque a mettere in sicurezza le strade, la nostra no. Per questa ragione le provinciali sono abbandonate. Abbiamo interessato del problema anche le amministrazioni comunali. Oggi abbiamo scelto di manifestare qui per far sentire la nostra voce e sensibilizzare gli automobilisti”.

Il comitato sta portando avanti la richiesta di sistemazione delle due strade provinciali, nonostante l’accordo raggiunto nelle scorse settimane tra il sindaco di Samugheo, Basilio Patta, e la Provincia di Oristano, che prevede un intervento da 350.000 euro sulla provinciale 33, tra Allai e Samugheo.