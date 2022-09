Così il collegamento partirà dalla fermata Vesalio a Pirri e raggiungerà Is Pontis Paris, passando proprio nell’area tra viale Marconi e Terramaini, dietro la caserma dei Vigili del fuoco, dove nascerà la lottizzazione. E con un collegamento diretto Quartu potrebbe decidere di portare la linea dentro la città, fino a Pitz’e Serra per chiudere poi l’anello col Poetto di Cagliari a Marina Piccola.

Nella zona nascerà anche il nuovo tracciato della metropolitana. L’idea di partenza era quella di far passare la linea di superficie dentro in viale Marconi, ma Truzzu si è opposto per non caricare eccessivamente di ulteriori disagi l’importante asse stradale, già impegnato pesantemente dal cantiere per la riqualificazione.

Si tratta di una grande superficie di circa 20 ettari ed è una della ultime lottizzabili del capoluogo (le altre due sono Su Stangioni e il Fangario). Dove ci sarà spazio per l’edilizia residenziale, che dovrebbe sorgere ei pressi del parco e della Casa di riposo di Terramaini, anche per l’edilizia convenzionata. Accanto al canale ci saranno spazi verdi e campi sportivi (un campo di tiro con l’arco, uno di baseball e uno di football americano. Mentre nell’area che si affaccia su viale Marconi si saranno locali commerciali.

