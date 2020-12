Nuovo reparto covid a Oristano, ritornano i malati da Bosa

Ipotesi allo studio dell’Assl vista la grave emergenza causata dal coronavirus Una nuova ipotesi è allo studio dell’Assl e dell’Ats per il ricovero dei malati positivi al coronavirus in provincia di Oristano. Si sta valutando la possibilità di trasformare temporaneamente il reparto Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano in reparto Covid. A disposizione vi sarebbero circa una sessantina di posti letto complessivamente e soprattutto tutti dotati del necessario impianto dell’ossigeno. A questo punto si riuscirebbe a trasferire i pazienti Covid dal Pronto soccorso, dove rimarrebbe comunque una zona cosiddetta “grigia”, di transito per i pazienti in attesa di tampone, e si riporterebbero in città i malati trasferiti nell’ospedale Mastino di Bosa, ma non quelli dell’ospedale Delogu di Ghilarza di bassa e media gravità, come in un primo tempo si era appreso: a Ghilarza, infatti, l’ossigeno è disponibile solo in bombole e a Bosa, invece, è sufficiente per servire un numero minimo di posti letto, rispetto ai quaranta previsti. L’ipotesi allo studio, inoltre, prevede che i malati finora destinati al reparto Medicina di Oristano siano seguiti proprio nell’ospedale di Bosa e che a Ghilarza partano da subito i lavori per la nuova rete di distribuzione dei gas medicali nelle stanze di degenza. Sarebbe questa una soluzione temporanea, ma di più immediata realizzazione, visti i numerosi contagi che si sono registrati proprio nel reparto Medicina del San Martino. Il tutto, comunque, è condizionato alla disponibilità di medici. A tale proposito c’è da registrare l’appello lanciato proprio ieri dalla direttrice dell’Asl Valentina Marras che ha chiesto ai medici dell’Assl la disponibilità per prestare un periodo di assistenza nel reparto Medicina, ormai sguarnito.

“Quella individuata è una soluzione temporanea, obbligata ma condivisibile per dare nell’immediato una risposta efficace all’emergenza che si è venuta a creare”, ha dichiarato il presidente della Commissione regionale sanità Domenico Gallus, consigliere regionale oristanese. “Nel frattempo è necessario mettersi a lavorare per realizzare quanto previsto dal piano regionale sull’emergenza covid e in particolare per l’attivazione dei posti letto da destinare ai pazienti covid negli ospedali di Bosa e Ghilarza. Ciò presuppone la disponibilità degli impianti per l’adeguata erogazione dei gas medicali, indispensabili in questa particolare patologia”. Sabato, 5 dicembre 2020 L'articolo Nuovo reparto covid a Oristano, ritornano i malati da Bosa sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano