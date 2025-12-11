L'opera, appartenuta fin dalla sua creazione al produttore del film Gary Kurtz , era stata messa in vendita dalla sua famiglia. Si tratta dell'immagine utilizzata per l'uscita del primo film della saga e rappresenta la primissima campagna visiva con cui il pubblico venne introdotto all'universo stellare destinato a diventare un fenomeno globale.

Il dipinto fece la sua comparsa sui quotidiani statunitensi il 13 maggio 1977, due settimane prima dell'uscita del film nelle sale. Da quel momento divenne il riferimento principale della comunicazione ufficiale: venne infatti utilizzato per il programma del film, sui cartelloni pubblicitari, su riviste e inserti di giornale. Dopo il successo cinematografico, l'opera trovò posto nell'ufficio di Kurtz a San Rafael, in California, e successivamente nella sua abitazione, rimanendo sempre di proprietà del produttore.

"Questo non è solo un traguardo per Star Wars, ma un momento storico per l’intero settore dei collezionabili e dell’arte pop", ha commentato Charles Epting, direttore della divisione pop culture e historical consignments di Heritage Auction. "Questo dipinto ha definito il linguaggio visivo di uno dei film più amati di tutti i tempi, e il suo impatto continua a essere percepito ai massimi livelli del collezionismo".

La cifra raggiunta supera altri recenti primati del franchise: 3,6 milioni di dollari per una spada laser di Darth Vader venduta a Propstore lo scorso settembre; 3,13 milioni di dollari per un modellino di X-Wing "Red Leader" venduto da Heritage Auctions nel 2023.

Il precedente record per un'opera legata all'arte dei poster cinematografici era di 687.500 dollari, stabilito sempre da Heritage Auction con la vendita dell'illustrazione di "Apocalypse Now" di Bob Peak. (di Paolo Martini)