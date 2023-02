Nuovo pulmino per disabili dello SpeedySport Dorgali - Sardegna

ragazzi disabili della Speedysport di Dorgali da oggi viaggeranno su un pulmino attrezzato per le loro esigenze, concesso in comodato gratuito dal Progetto di mobilità garantita (Pmg) del comune di Dorgali, grazie al sostegno delle imprese del territorio. L'obiettivo è quello di promuovere la loro autonomia e l'integrazione sociale dei ragazzi che potranno così spostarsi per esigenze sportive, di salute e di lavoro.

Oggi la cerimonia di consegna dei veicolo e il taglio del nastro nella sede dell'oratorio in via Giovanni XXIII a Dorgali con la benedizione del parroco Gianfranco Nieddu e alla presenza della presidente della SpeedySport Francesca Lovicu, della sindaca Angela Testone e dell'assessore ai Servizi Sociali Bernardo Carotti. Ne è seguita una festa aperta a tutto il paese.

"E' un gesto molto importante per il Comune di Dorgali, alla cui riuscita ha contribuito un lavoro collettivo di comunità, che ha visto insieme sia il mondo dell'associazionismo che le aziende private per costruire un progetto di utilità sociale" ha detto la sindaca Testone. "A nome delle famiglie di SpeedySport voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Dorgali per aver accolto e fatto suo il nostro progetto - ha sottolineato la presidente dell'associazione Francesca Lovicu - Grazie alla Pmg Italia nella figura nel nostro caso di Claudio Canu, SpeedySport porta a casa il nuovo pulmino. Un ringraziamento particolare va agli imprenditori commercianti artigiani e le leve del 1991 e 1992, che sono stati fautori importanti del progetto. La vostra attenzione alla parte più fragile della comunità conquista i nostri cuori".



Fonte: Ansa Sardegna