Nuovo parco eolico: Siamaggiore dice no alla “speculazione”

Siamaggiore

Il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno, concordato con gli altri comuni coinvolti

Dopo quello di Solarussa, anche il Consiglio Comunale di Siamaggiore ha discusso e approvato l’ordine del giorno in merito alla proposta progettuale di parco eolico presentata dalla Società Sorgenia Renewable S.r.l. di Milano.

“Attraverso l’ordine del giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, l’Amministrazione avanza formale richiesta di una politica energetica diversa, rapportata non più a una vera e propria deregulation che lascia spazio ed opportunità a chiari ed evidenti fenomeni di speculazione, ma alla promozione di una dimensione sia sociale che economica della Comunità locale attraverso il coinvolgimento dei cittadini e la costituzione delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) capaci di realizzare un reale risparmio economico ed energetico e un positivo impatto socio-economico ed ambientale nel nostro territorio”, commenta il sindaco del paese, Davide Dessì. “L’approvazione del documento è solo il primo passo verso il coinvolgimento diretto della Comunità locale che merita di essere prima informata e poi chiamata a decidere e manifestare il proprio consenso o dissenso in merito a tali progetti”.

Il sindaco di Siamaggiore ricorda che nei giorni scorsi, durante un incontro svolto nel Comune di Solarussa, tutte le Amministrazioni Comunali interessate al progetto “hanno espresso non poche perplessità e riserve sia sull’iter gestionale ma anche e soprattutto sulle modalità con cui la società Sorgenia Renewables S.r.l. ha gestito la proposta progettuale: nonostante i Consigli Comunali abbiano competenza nella gestione del proprio territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio, in questo caso nessun Sindaco è stato contattato, coinvolto ed interessato”.

“Si è così deciso di coinvolgere i rispettivi Consigli Comunali mediante l’adozione di un ordine del giorno dove viene formalmente richiesta una maggiore disponibilità di tempo per analizzare nel merito la proposta progettuale ed elaborare osservazioni e contrarietà rispetto alla proposta progettuale fortemente impattante, avanzando altresì formale ed esplicita richiesta alla Regione Sardegna all’adozione di azioni che pongano, con la massima urgenza, rimedio all’assenza di politiche di gestione dei grossi impianti che, in modo sempre più caotico e disorganico giungono all’attenzione degli enti locali senza nessun confronto”, conclude Davide Dessì.

Il progetto prevede l’installazione di 9 pale eoliche nei Comuni di Seneghe e Narbolia, comprensive di un sistema di immissione in rete e di accumulo integrato che si snoda lungo i Comuni di San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore per giungere, poi a Solarussa dove è prevista la realizzazione di un punto di accumulo. Non è prevista alcuna installazione di pale eoliche nel Comune di Siamaggiore, ma il territorio comunale risulta coinvolto per l’eventuale installazione di cavidotti, con non poche conseguenze sull’ambiente.