Nuovo mega centro commerciale alle porte di Cagliari, tra i due piani delle ex acciaierie spunta Ikea

Il piano della rivoluzione commerciale alle porte di Cagliari, accanto all’aeroporto di Elmas e alla Ss 130, va avanti. E, stando ad alcuni rumors arrivati anche alle orecchie degli architetti che stanno seguendo il progetto della società del presidente di Confindustria Maurizio De Pascale, Villa del Mas, sarebbe interessata alla nuova area anche Ikea. Il colosso svedese, sinora, ha solo trovato un punto di appoggio in Sardegna, in viale Marconi a Cagliari: ci sono mobili e oggetti vari in esposizione, ma non si tratta di un classico “store” dell’azienda fondata nel 1943. E uno spazietto potrebbe essere trovato proprio tra i due piani degli stabilimenti industriali dismessi e abbandonati. Non c’è ancora nessuna firma, ma un interesse è stato già mostrato. Molto dipenderà dai tempi di realizzazione dell’intervento, che prevede anche una rivoluzione del traffico che comporterà un più facile arrivo nel nuovo mega centro commerciale sia da Cagliari sia dal resto del sud Sardegna. A maggio 2023 il privato ha depositato agli uffici regionali dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per l’intervento “Piano di riconversione e razionalizzazione dell’area Ex-Fas nel Comune di Elmas”. Il prossimo passo sarà una delibera di Giunta per l’eventuale via libera, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ai carteggi depositati.

E potrebbero esserci altri nomi di altre realtà, sinora molto coperti, interessati ad aprire ai bordi della Statale 130. Dove lo spazio per fare commercio non mancherà: sono infatti preisti 66mila metri quadri. Il progetto, già anticipato dal nostro giornale, prevede la realizzazione di un centro commerciale con una superficie utile complessiva di 66941 metri quadri, inclusi gli spazi comuni e la galleria pedonale, gli esercizi di vendita e gli spazi comuni per la somministrazione degli alimenti. Avrà una superficie di vendita massima complessiva di 34575 metri quadri, di cui 869 destinati alla vendita di prodotti alimentari e 33706 destinati alla vendita di prodotti non alimentari. Prevista l’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per una superficie aperta al pubblico di 3081 metri quadri e la realizzazione di una zona amministrativa dedicata ad uffici di 1674. Il progetto prevede la realizzazione di 1782 parcheggi pubblici e privati a servizio del centro al fine di rispettare il limite massimo di numero di parcheggi previsto in sede di valutazione di impatto ambentale. Nascerà una rotatoria di accesso in corrispondenza della via Sulcitana collegata con un nuovo sistema di corsie di accelerazione e decelerazione alla Statale 130 che permetterà di chiudere l’attuale immissione diretta dalla via Sulcitana alla Statale. In questa rotatoria confluirà una strada esclusiva per il raggiungimento delle attività commerciali. Prevista inoltre la realizzazione di un ponte sulla linea ferroviaria per il collegamento carrabile e pedonale tra la strada di accesso all’aeroporto di Cagliari-Elmas, in via dei Caduti di Nassiriya. e le aree ex Fas.