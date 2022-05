Terralba

Incarico temporaneo, riceverà nello stesso studio della dottoressa Isoni

Buone notizie per i 1.200 pazienti della dottoressa Marinella Isoni, in pensione da febbraio dopo 46 anni di servizio a Terralba. Da ieri un avviso all’ingresso della farmacia Annis, in via Felice Porcella, comunica che la Asl ha nominato temporaneamente un nuovo medico. È la dottoressa Magnolia Murgia, di Terralba, che riceverà i pazienti nello stesso studio della dottoressa Isoni, nel locale sopra la farmacia Annis.

«La dottoressa Murgia prenderà servizio questo mese, non appena avrà disposizioni dalla Asl», conferma il sindaco di Terralba, Sandro Pili.

«Si tratta di un incarico provvisorio, ma non so dire con quale scadenza. In questo modo sarà possibile garantire il servizio fino a quando non la Asl non pubblicherà il bando per l’incarico definitivo. So che – per sostituire i medici andati in pensione nel 2022, come la dottoressa Isoni – il bando arriverà probabilmente l’anno prossimo», spiega il primo cittadino.

«La dottoressa Murgia ha presentato la domanda di sostituzione a metà aprile, non appena uscito l’avviso dall’Asl», conclude il sindaco Pili.