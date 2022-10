Nuovo look per via Dante. Via ai lavori. Aprirà la settimana prossima il cantiere per i nuovi sottoservizi di via Dante. E durerà, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione, fino all’8 dicembre. E dopo l’Epifania partirà il cantiere vero e proprio che terminerà il 31 ottobre 2023.

Le tempistiche sono state annunciate oggi nel corso della commissione Mobilità, presidente Marcello Piras.

I cantieri saranno due: uno riguarda i sottoservizi (300 mila euro, realizzato coi fondi del global services). Le tubature sotto i marciapiedi di via Dante sono vecchie di 70 anni e saranno sostituite, i lavori partiranno entro la settimana prossima o la massimo tra 10 giorni e riguarderanno il tratto di strada che va da piazza Giovanni XXIII a via Cocco Ortu e dureranno fino all’Immacolata (8 dicembre) per non disturbare lo shopping natalizio.

Dopo l’Epifania al via i lavori veri e propri. Quelli del Pon metro (un milione e 200 mila euro) per la riqualificazione pista ciclabile, dei marciapiedi e delle aiuole. La pista viene resa complanare al marciapiede e una cordonata la separerà dalla carreggiata. Verranno ampliate le aiuole e ci saranno slarghi e panchine per sedersi. Il marciapiede sarà realizzato su una fascia di 2, 5 m. Negli incroci verrà creato, grazie a un emendamento presentato da Camilla Soru, Pd, il “marciapiede continuo”: le auto che entrano nell’incrocio dovranno scavalcare un attraversamento pedonale rialzato fino alla stessa quota del marciapiede e darà visibilità a pedoni e automobilisti.

Con questi lavori l’amministrazione conta di eliminare tutte le criticità: via le vecchia aiuole coi tronchi degli alberi rimossi, le vecchie fioriere e i cartelli pubblicitari. Sarà anche messa in sicurezza la rotatoria di piazza San Benedetto (con nuovi attraversamenti pedonali) e le fermate saranno rese accessibili ai disabili. Il cantiere sarà organizzato in 6 blocchi (piazza Giovanni XXIII-via Cocco Ortu, via Cocco Ortu- rotatoria di piazza San Benedetto, rotatoria di piazza San Benedetto e poi altre tre tappe all’altezza di via Tola, via Farina per finire in piazza Repubblica. La chiusura dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2023. Almeno secondo i tecnici. Ma c’è un po’ di scetticismo da parte dell’opposizione.

“Le tempistiche un po’ preoccupano per gli interventi di questo tipo”, dichiara Guido Portoghese, Pd, “perché ci sono sempre imprevisti. Quanto dureranno questi lavori? Perché preoccupa come questa amministrazione ha portato avanti cantieri di questo tipo. Ad esempio viale Sant’Avendrace che è un cantiere simile a questo e sappiamo tutti come è andata”.

