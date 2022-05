Gli operai diventano anche sostituire tutti gli infissi, creare un nuovo ingresso, per il pubblico, vetrato, oltre a demolire le pareti della reception. Proprio lì ci sarà una nuova area per i badge dei dipendenti comunali, prevista anche la realizzazione di una divisione tra il flusso del pubblico e degli operatori, oltre a vari riqualificazioni esterne. Presto la gara e, una volta fformalizzato l’affidamento dei lavori alla ditta vincitrice, sarà il tempo di picconi e caschetti.

Il palazzo del Comune di Quartu sta per cambiare look. Un intervento costoso, un milione e 450mila euro per riqualificare il piano terra e il primo piano, cioè le aree destinate al pubblico e l’aula consiliare. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha detto sì al progetto di fattibilità presentato dall’architetto Roberto Sequi. Ecco cosa prevede: l’apertura totale dello spazio della zona all’aperto principale verso la piazza del mercato, la demolizione delle aiuole la realizzazione di nuove gradonate, nuova pavimentazione. Ancora, sul lato ovest le demolizioni della recinzione perimetrale e delle pareti dell’edificio la realizzazione nuovo porticato di copertura collegato con il lato del parcheggio nord di via Venezia. E sindaco, assessori e consiglieri saranno più comodi: prevista, infatti, anche la demolizione delle pareti di un ufficio, l’ampliamento della hall d’accesso alla sala consiliare e la riqualificazione totale dei servizi igienici della sala.

