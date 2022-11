(ANSA) - ALGHERO, 09 NOV - Il Centro commerciale naturale Al Centro Storico riparte dalle ginchette. È l'immagine stilizzata di queste pietre arrotondate che costituiscono la pavimentazione delle vie nel cuore della città il nuovo logo scelto dall'associazione di commercianti per rilanciare le attività e distinguere le iniziative e le botteghe di qualità che fanno parte dell'immagine turistica di Alghero.

Il logo, presentato oggi dall'associazione, è stato realizzato da Lucrezia Urtis, illustratrice e artista algherese e vuole essere un distintivo di qualità: "Il Ccn Al Centro Storico è un'associazione che riunisce le attività di qualità del centro storico di Alghero, nata nel 2015 per collaborare, creare eventi e iniziative, incrementare lo sviluppo economico, commerciale e turistico di questa preziosissima area", spiega la presidente Daniela Riu.

"Il nostro obiettivo è raccontare le esperienze straordinarie che si possono vivere passeggiando tra le vie di questo centro commerciale così particolare, che diventa una grande galleria a cielo aperto".

Il nuovo logo porterà con sé molte novità: Al Centro Storico sarà tra i primi fondatori del Centro Commerciale Naturale Regionale, una rete dei Ccn più strutturati della Sardegna, e allo stesso tempo conferma una partnership con il Banco di Sardegna che porterà alla realizzazione di una speciale carta con la grafica del Ccn Al Centro Storico. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

