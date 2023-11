Nuovo hotel a Cagliari: palazzo abbandonato alla Marina diventa un albergo di lusso

Un nuovo hotel di lusso in centro storico. Depositate negli uffici comunali le carte per la realizzazione di un albergo alla Marina che aprirà a pochi passi dal largo Carlo Felice, da palazzo Bacaredda, dal porto e dal futuro bosco orizzontale di via Roma. Il progetto parla di “riqualificazione e rifunzionalizzazione in chiave turistico ricettiva”, di un fabbricato all’angolo tra Baylle e via del Mercato Vecchio.

Si tratta di un vecchio edificio di proprietà del Comune, da lungo tempo abbandonato. Nel 2014 è stato messo all’asta: la base di gara era di 450 mila euro. Nel febbraio del 2015 la commissione di gara, espletate le operazioni di rito, aveva aggiudicato l’immobile all’imprenditore cagliaritano Danilo Argiolas, titolare del noto locale “Libarium” per il prezzo di 617 mila euro, con un aumento offerto rispetto al prezzo base di 167 mila euro.

Il via libera è atteso per i primi mesi del 2024. Il nuovo hotel di via Baylle andrà così ad aggiungersi alla collezione di alberghi sorti in centro in città negli ultimi anni. Attese anche le nuove strutture di palazzo Accardo nel largo Carlo Felice (lavori quasi terminati) e dell’hotel nella Scala di Ferro in viale Regina Margherita.