Nuovo direttivo per la banda musicale di Terralba, Cinzia Nocco eletta presidente

Terralba

Al lavoro per due concerti tra dicembre e gennaio



Dopo quattro anni, la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Terralba ha un nuovo consiglio direttivo e la clarinettista Cinzia Nocco è stata eletta presidente, all’unanimità.

Per i prossimi due anni, lavorerà assieme al vicepresidente Lorenzo Leone, sassofonista. A Marina Calderan è stato affidato l’incarico di segretaria, mentre Giuliano Oliva è stato confermato nell’incarico di tesoriere.

Il nuovo consiglio è completato dal presidente uscente, Claudio Leone, e da altri due componenti della banda: Gloria Saddi, clarinettista, la più giovane nel direttivo, e Gabriele Espis, trombonista, che rientra dopo un’esperienza come dirigente negli anni 2000.

La banda musicale conta oggi 60 soci, con oltre 30 musicisti (età media 25 anni). “Il nuovo direttivo”, sottolinea la neo presidente, “proseguirà nella strada tracciata dal precedente, rafforzando le collaborazioni tra associazioni cittadine e Amministrazione comunale. Siamo consapevoli dell’importanza sociale che ha la musica sia dal punto di vista educativo che culturale. Con il maestro Giuseppe Congia, che da oltre trent’anni guida il complesso musicale, stiamo già lavorando per un ricco calendario di attività per questo fine ed inizio d’anno”.

La banda ha già in programma numerosi eventi: si parte da sabato 25 novembre con la messa in onore della patrona dei musicisti, Santa Cecilia, alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. In quell’occasione saranno ricordati i componenti della banda che ci hanno lasciato in questi anni.

Sabato 16 dicembre sarà la volta di un concerto di canti natalizi in collaborazione con il coro Res Nova, mentre per venerdì 5 gennaio è previsto il concerto che chiuderà i festeggiamenti per i 40 anni dalla ricostituzione del complesso bandistico.

Lunedì, 13 novembre 2023