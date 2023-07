Nuovo direttivo dei pensionati sardi di Coldiretti: l’oristanese Giovanni Masala vicepresidente

Oristano

Nel consiglio anche altri tre dirigenti della provincia di Oristano

Federpensionati Coldiretti Sardegna rinnova la fiducia a Giovanni Girasole che resta presidente anche per il prossimo quinquennio. La riconferma è arrivata ieri durante la riunione dei delegati regionali riuniti a Oristano per l’elezione che è terminata con la scelta all’unanimità di confermare Girasole. L’assemblea ha rinnovato anche gli altri organi Federpensionati. Volti nuovi per i vice-presidenti con la scelta ricaduta su Giovanni Masala, rappresentante della provincia di Oristano, e la novità assoluta tra Federpensionati, Giuliano Atzeni, presidente provinciale Federpensionati di Nuoro.

“Ringrazio l’assemblea dei delegati che mi ha riconfermato la fiducia”, ha sottolineato Girasole, “e questo per me sarà uno stimolo ulteriore per non far mancare il mio massimo impegno all’associazione. Lavorerò con tutto il consiglio sui tanti temi che riguardano i pensionati Coldiretti ma non solo, a partire dalla sanità, settore quanto mai fondamentale e che necessita di importanti interventi, in particolare per migliorare l’efficienza e rafforzare l’interconnessione tra le cure di base, espresse dai medici di famiglia, e quelle ospedaliere”.

Oltre a presidente e vice sono stati rinnovati gli altri organi. Il consiglio è composto dai presidenti provinciali che ne fanno parte di diritto, Giuliano Atzeni (Nuoro), Sisinnio Fadda (Cagliari), Giovanni Antonio Lubino (Sassari) e Antonello Scano (Oristano) e dagli eletti: Basilio Brodu e Antonio Cadoni (Cagliari); Salvatore Chergia, Rosina Marcialis e Giovanni Masala (Oristano); Giuseppe Mele e Pietro Tamponi (Sassari); Graziella Mulas e Maria Itria Secci (Nuoro). Il nuovo collegio dei revisori è composto da: Antonio Paolo Sini (presidente); Salvatore Murgia (Sassari); Maria Pirisi (Nuoro) e Salvatore Murgioni (Cagliari).

L’augurio per un buon lavoro alla nuova squadra di Federpensionati è arrivato durante l’assemblea dal direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba e dal segretario regionale Federpensionati Pier Bruno Murru, che hanno ribadito l’importanza dell’associazione per le battaglie che riguardano tutta la Coldiretti e per gli insegnamenti che possono trasferire alle generazioni più giovani in settori determinanti per l’economia isolana come l’agricoltura e l’allevamento.

