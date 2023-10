Nuovo cimitero di Quartucciu, primo step dei lavori concluso: parcheggi operativi

Nuovo cimitero, primo step dei lavori concluso, i parcheggi sono operativi come la viabilità: dopo la ricorrenza del 2 novembre partirà la seconda progettazione che, tra l’altro, prevede la realizzazione del giardino della memoria. L’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda: “Sarà un’area verde dove i cittadini potranno passeggiare, incontrarsi e parlare, nel nuovo cimitero sarà operativa una sala per lo svolgimento dei riti non religiosi e una strada sarà riservata per dare le condoglianze”. Il luogo dell’eterno riposo prende “vita”: decoro, spazi fruibili e ben organizzati per accogliere amici e parenti dei cari estinti che dovrebbero “essere completati per la prossima primavera” comunica il sindaco Pietro Pisu. “Il primo step dei lavori è concluso con il completamento delle aree esterne, viabilità e parcheggi.

Nelle prossime settimane partirà il secondo lotto dei lavori per il completamento del nuovo cimitero”. “La vecchia strada nel secondo lotto verrà trasformata nel giardino della memoria, chi visiterà i defunti potrà stare nel parco che sarà dotato di panchine e sedute” specifica Caredda. “I prossimi giorni le aree saranno impreziosite con fiori e piante in occasione della ricorrenza del 2 novembre. Subito dopo partiranno i nuovi lavori, abbiamo deciso di rimandare l’inizio per consentire ai cittadini di recarsi in cimitero serenamente”. I fondi per l’opera sono comunali, ogni anno sono circa 90-120 le sepolture effettuate e i nuovi spazi garantiranno le sepolture senza problemi. Non solo: una pratica ben diffusa anche nel Comune dell’hinterland cagliaritano è quella della cremazione che permette di ridurre notevolmente le aree occupate poiché le urne, che contengono le ceneri, possono essere sistemate in loculi già occupati oppure portate a casa o sparse in mare non prima, però, di tutte le autorizzazioni richieste e, successivamente, concesse.