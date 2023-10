Nuovo cantiere a Cagliari, via ai lavori di piazza Arcipelaghi: ecco la fermata della metro al Poetto

Erano previsti prima dell’estate, ma l’amministrazione ha deciso di far partire il cantiere al termine della stagione. E ora via al cantiere di Piazza Arcipelaghi, la piazza tra Marina Picola e il Poetto. “Da non luogo disordinato a piazza fruibile, attrezzata e verde, punto d’accesso a Marina Piccola e in rapporto intimo con la spiaggia e il mare”, spiega il sindaco Paolo Truzzu, “di fronte alla piazza prevista la fermata della metropolitana leggera”.

L’ingresso della spiaggia più amata dai cagliaritani è da tempo in sofferenza. Davanti al lungomare riqualificato e frequentatissimo da cagliaritani e turisti, a pochi passi dalla prima fermata e dagli stabilimenti balneari oggi si apre una lingua d’asfalto che separa uno sterrato fangoso e acquitrinoso d’inverno e polveroso d’estate da un vecchio distributore di carburanti.

Al suo posto entro l’estate del 2024 arriverà uno spazio riqualificato (studiato da alcuni delle firme più note dell’architettura in città come Gais e Casciu) con una pergola gigante, arredi urbani e tanto verde. Proprio qui, a due passi da Marina Piccola, potrebbe in futuro terminare la propria corsa, la tratta di metropolitana di superficie che collegherà l’arenile con piazza Matteotti.