L'auto a fuoco nella notte a Oliena

Nuoro

Indagini in corso

Nuovo attentato incendiario questa notte poco prima delle due. Un’auto è stata danneggiata in modo grave. L’episodio è avvenuto a Oliena, nel centro abitato.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro è intervenuta in viale Italia per domare l’incendio che ha interessato un’auto monovolume di proprietà di un residente di Oliena. Non si registrano altri danni. I vigili hanno meso in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta anche una unità radiomobile dei Carabinieri di Nuoro. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’attentato.

Si tratta dell’ennesimo grave episodio del genere in Sardegna. Nelle ultime settimane numerose auto sono state incendiate soprattutto in Gallura e altre nell’Oristanese.

Domenica, 17 marzo 2024

