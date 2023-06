Nuovo arrivo di migranti in Sardegna: in 21 sulla spiaggia, sparita la barca

Intercettati dai carabinieri, ora sono in un centro di accoglienza

Sant’Anna Arresi Intercettati dai carabinieri, ora sono in un centro di accoglienza Ancora uno sbarco di migranti lungo le coste della Sardegna. Questa mattina sono arrivati su una spiaggia a Porto Pino 20 uomini e una donna, tutti di nazionalità algerina. Il gruppo è stato intercettato dai carabinieri di Teulada mentre si allontanava dalla spiaggia, nel territorio di Sant’Anna Arresi. I migranti saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove innanzi tutto saranno identificati. L’imbarcazione utilizzata per il viaggio non è stato trovata. Mercoledì, 28 giugno 2023

Le ricerche in mare dell'imbarcazione che ha portato a terra i migranti non hanno avuto esito, per ora

Fonte: Link Oristano