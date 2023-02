Nuovo appalto da 12,9 milioni per gestione strade a Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Nuovo appalto per la gestione di strade e marciapiedi a Cagliari: il "global service" avrà durata di tre anni per 600 chilometri di rete viaria (40 di piste ciclabili). Il costo è di 12,9 milioni. Tra le novità anche il pronto intervento per gli ascensori, fondamentali per il collegamento con Castello, nel giro di venti minuti. Se ne occuperà ancora la Avr: oltre 75 mezzi all'opera con un centinaio di persone a disposizione.

Gli interventi ripartono da un monitoraggio effettuato in città con le migliori tecnologie: un apparecchio laser ha girato la città per rilevare flussi di traffico, situazioni a rischio e immagini. Anche i contenziosi con i cagliaritani ora saranno gestiti da Avr, anche per sveltire i tempi per gli eventuali rimborsi. Particolare cura sarà dedicata anche alle opere come ponti, viadotti, sottopassi e muri di contenimento presenti a Cagliari, circa una cinquantina. C'è anche un numero verde a disposizione per le urgenze e in generale per le segnalazioni.

"Tutto il sistema - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - è georeferenziato . Ci aspettiamo una grande partecipazione, attraverso il numero verde, dei cagliaritani: interverremo sulla base della criticità cercando di dare le risposte più urgenti".

Alcuni interventi sono già in corso: i casi più noti sono quelli di via Dante e viale Buoncammino. "In questi tre anni e mezzo - ha detto l'assessore comunale alla Viabilità Alessio Mereu - abbiamo asfaltato quaranta chilometri di strade: c'è ancora da fare, cercheremo di intervenire in tutta la città dove c'è più necessità: il corrispettivo economico è correlato all'effettivo raggiungimento degli obiettivi". Il pronto intervento sarà garantito ventiquattro ore al giorno per tutto l'anno. Cantieri in arrivo: i prossimi saranno quelli di viale Trieste a febbraio e via Roma, forse a marzo. (ANSA).



