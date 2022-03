Oristano

Domani cessa l’emergenza, ma per l’ospedale cittadino incognite e preoccupazione

Domani ultimo giorno di stato d’emergenza per il coronavirus, ma i contagi continuano e c’è anche un nuovo allarme al Pronto Soccorso del San Martino, dove al momento sono trattenuti 9 pazienti contagiati dal covid, in attesa di una diversa e più adeguata sistemazione. Tra loro anche uno in condizioni piuttosto critiche.

Una situazione che costringe all’utilizzo di spazi aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all’osservazione breve, riservati ai pazienti positivi, da reperire nella zona “pulita” del servizio. Così come viene richiesto un impegno considerevole del personale sanitario, già ridotto all’osso, con il solo medico di turno dedicato ai codici rossi e gialli e un “medico in affitto” assegnato ai codici bianchi e verdi.

La situazione, quindi, desta nuovamente preoccupazione.

Sempre nell’ospedale di Oristano, altri due contagi sono stati registrati, inoltre, tra i ricoverati del reparto di Riabilitazione Neurologica, ai quali si aggiungono anche due contagi fra il personale sanitario. Numeri che rischiano di salire: si attendono ancora gli esiti dei tamponi effettuati tra altri ricoverati, sintomatici.

Un caso di positività si è manifestato anche nel reparto Medicina del San Martino. Si è provveduto a trasferire il paziente al Delogu di Ghilarza, ma non si nasconde la preoccupazione per gli altri ricoverati e tra gli stessi operatori. Proprio in Medicina appena qualche settimana fa si era provveduto a svuotare l’ala riservata ai pazienti Covid e quasi contestualmente si era riaperto l’ospedale alle visite dei pazienti, bloccate da diverso tempo.

Nel frattempo si stanno trasferendo a Ghilarza, che dispone di appena 16 posti letto, i pochi pazienti positivi ancora ricoverati all’ospedale di Bosa. L’obiettivo è quello di riaprire il Mastino ai pazienti non Covid. Un’intenzione che deve ora fare i conti con il nuovo picco di contagi e di ricoveri, e con il calo della disponibilità di posti letto nelle altre strutture dedicate della regione.

Da qui il rischio di un nuovo pericoloso affollamento del Pronto Soccorso. Un servizio che potrebbe andare incontro a ulteriori gravi difficoltà, se non si troverà una rapida sistemazione per i pazienti positivi ospitati.

Da aggiungere che anche oggi in provincia di Oristano si sono registrati altri due decessi causati dal Covid e che da domani cessano le misure legate all’emergenza. Uno scenario con molte incertezze.