Nuovo allarme all’ospedale di Oristano: 20 operatori socio sanitari a fine contratto. Rischio paralisi

Oristano

Dal sindacato USB appello ai vertici dell’Asl

Un altro problema si profila all’orizzonte dell’ospedale San Martino di Oristano, già in grande difficoltà per la carenza di personale medico. A denunciarla è il sindacato USB Sanità e riguarda i cosiddetti oss, gli operatori socio sanitari. Secondo quanto riferisce il responsabile dell’USB Sanità Gianfranco Angioni, venti di loro hanno in contratto in scadenza e rischiano di tornarsene a casa, aprendo uno scenario preoccupante sull’operatività del nosocomio.

“Se venisse concretizzato il mancato rinnovo contrattuale degli oss in scadenza a dicembre, anche alla luce delle endemiche carenze di personale, sarebbe una scelta dissennata”, ha commentato il responsabile regionale dell’ USB Sanità Gianfranco Angioni.

“Ancora una volta”, ha proseguito Angiorni, “ci troviamo a difendere con forza il diritto al lavoro e alle cure. Con la decisione unanime dei lavoratori che ci hanno conferito mandato, abbiamo inviato una richiesta urgente alla Direzione Generale dell’Asl di Oristano. Oltre a sollecitare il rinnovo dei contratti, abbiamo richiesto nell’immediato una nota informativa sullo stato dell’arte delle assunzioni e delle eventuali procedure di stabilizzazione”.

Il sindacato ha chiesto anche un incontro urgente ai vertici dell’Asl di Oristano.

“In un territorio già in sofferenza per la mancanza di lavoro e dove le cure sono sempre più a rischio”, ha affermato ancora il responsabile regionale dell’ USB Sanità Gianfranco Angioni. “Non siamo disposti a tollerare il mancato rinnovo dei contratti. Se non dovessimo avere risposte in tempi brevissimi, saremo costretti a mettere in atto tutte le iniziative indispensabili a tutela di operatori e pazienti”.

Domenica, 29 ottobre 2023