Nuovi sottopassi a Serramanna, ma gli imprudenti rischiano sui binari

Serramanna – Divieti e nuovi sottopassi non scoraggiano gli imprudenti: donna attraversa i binari poco dopo il passaggio del treno, il macchinista la riprende con gli avvisi sonori. Da poche settimane sono chiusi definitivamente i passaggi a livello, stop al transito di automobili e persone, quindi, che possono scegliere diverse alternative per passare da una parte all’altra del paese. Per sicurezza, la motivazione principale dell’opera, attesa da oltre dieci anni. Durante questo lungo periodo sono accaduti diversi incidenti, anche mortali, ma, nonostante ciò, c’è chi si ostina a non voler percorrere qualche metro in più o a salire e scendere due rampe di scale.

L’ennesimo episodio è accaduto questa sera al passaggio del treno regionale 22074 partito da Cagliari e diretto a San Gavino: il macchinista, una volta ripartito, si è accorto che una donna si stava dirigendo oltre il cartello di divieto e l’ha richiamata alla prudenza, inutilmente, con gli avvisi sonori. Ha, infatti, attraversato lo stesso i binari. Una prassi da evitare, ora più che mai, considerato che l’annuncio dei treni in transito è segnalato solo dall’altoparlante e non più anche dalla storica campanella che ha cessato di suonare: impossibile, dunque, avere la certezza che, nel momento in cui si attraversano i binari, non transiti, per esempio un treno diretto. L’altoparlante non ripete, all’infinito, l’annuncio del convoglio e la segnalazione potrebbe quindi sfuggire all’attenzione degli sprovveduti.