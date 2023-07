Nuovi sequestri di sabbia all’aeroporto di Cagliari. Ci sono anche i granelli di quarzo di Is Arutas

Cagliari

Denuncia social del gruppo “Sardegna Rubata e Depredata”

Chili su chili di sabbia e ciottoli sono stati sequestrati dagli addetti ai controlli dell’aeroporto di Cagliari. Nei bagagli dei turisti pronti a salutare la Sardegna c’erano preziosi granelli di quarzo provenienti dalla spiaggia di Is Arutas, ma non solo.

I vacanzieri hanno preso di mira, tra le numerose località, anche Villasimius, Cala Goloritzé, Cala Luna e Buggerru.

A raccontare l’ennesimo sequestro è la pagina Facebook “Sardegna Rubata e Depredata”, da anni impegnata a denunciare i furti di sabbia.

“Collezione luglio 2023”, si legge nell’ultimo post della pagina, “il solito vizietto che non passerà mai di moda. A lavare la testa all’asino si spreca tempo, acqua e sapone. Anche quest’autunno ci toccherà fare il giro di tutte le spiagge per rimettere ogni cosa al suo posto”.

I granelli di quarzo di Is Arutas sono ogni anno tra i più gettonati tra i ladri di sabbia. Da tempo il Comune di Cabras investe importanti risorse sulla sensibilizzazione e sulle attività di controllo. Anche quest’anno è stato attivato nel Sinis il progetto delle Sentinelle, che vede in prima linea l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, in collaborazione con Legambiente.

