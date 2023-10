Nuovi sbarchi di migranti in Sardegna: quattordici arrivi tra ieri e oggi

Cronaca Rintracciati dai carabinieri tra Villasimius e Pula

Nuovi sbarchi di migranti nel Sud della Saredgna. Questa mattina a Villasimius i carabinieri hanno individuato lungo la strada provinciale sei tunisini.

Si tratta di uomini adulti. In mattinata verranno trasferiti al Centro di prima accoglienza di Monastir.

Le ricerche dei militari in quel tratto di costa non hanno permesso di individuare l’imbarcazione con cui sono giunti in Sardegna.

Un altro sbarco era avvenuto anche ieri mattina a Pula. Otto algerini, sette uomini e una donna, erano stati intercettati dai carabinieri lungo la strada Provinciale 71.

Gli stranieri, tutti privi di documenti di identificazione, erano sbarcati probabilmente poco prima a Chia a bordo di un natante non ancora individuato dai militari.

In nordafricani, apparentemente in buono stato di salute, sono stati scortati da una pattuglia dei carabinieri di Sarroch, al centro di accoglienza di Monastir.

