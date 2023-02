Nuovi sbarchi clandestini, 16 algerini rintracciati a Domus de Maria.

Ieri sera a Domus de Maria, in località Chia, i carabinieri della stazione locale e di Pula sono intervenuti al km 2 della strada provinciale 71. Lì hanno rintracciato in marcia 16 cittadini stranieri, che hanno riferito di essere algerini tutti di sesso maschile e tra di essi due minori. Sono apparsi essere tutti in buono stato di salute . Tutti loro erano giunti poco prima con un imbarcazione della quale non hanno fornito dettagli. Sono stati accompagnati presso il centro di accoglienza di Monastir a bordo di un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari. Le successive ricerche compiute dai militari dell’Arma lungo quel settore della costa sud occidentale della Sardegna non hanno consentito di rintracciare il barchino ma di rinvenire un motore nautico, accuratamente nascosto ai bordi della vegetazione su una spiaggia.