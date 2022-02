Oristano

Pubblicato il bando dell’Ares. Attesa ancora per un diabetologo pediatrico

La Asl di Oristano cerca urgentemente pediatri da inserire con un contratto a tempo determinato nell’organico del reparto Pediatria dell’ospedale San Martino.

Come annunciato nei giorni scorsi dal direttore generale Antonio Maria Serusi, oggi sul sito dell’Ares è comparso il bando. Gli specialisti interessati potranno presentare la richiesta entro 15 giorni, cioè fino alla scadenza del 1° marzo. Le domande devono essere trasmesse rigorosamente attraverso la procedura informatizzata indicata nel bando.

Con le richieste pervenute sarà formata una graduatoria da cui attingere per l’assunzione dei pediatri, che saranno chiamati con contratti a tempo determinato ad occupare i posti vacanti del reparto Pediatria del San Martino. Un servizio in grave sofferenza di personale: rispetto ai 12 specializzati necessari, appena 6 sono al momento in servizio. Un numero destinato a ridursi nelle prossime settimane, con il previsto pensionamento di altre due dottoresse.

Si attende ora anche la pubblicazione di un avviso per il reperimento di un diabetologo pediatrico, che dovrà sostituire – con un contratto di libera professione – la collega in pensione da un mese, che seguiva circa 150 piccoli pazienti. Una ventina dei quali, quelli che utilizzano il microinfusore, sono costretti ora a rivolgersi ai centri di Ozieri o Iglesias, come ha più volte denunciato l’Aniad , l’associazione che rappresenta i pazienti diabetici.

Per scongiurare il rischio della chiusura del reparto di Pediatria e chiedere la copertura dei posti vacanti, si era mobilitato anche un gruppo di mamme oristanesi. Riunite nel comitato “Mille mamme per la Pediatria di Oristano”, hanno avviato una petizione arrivata a raccogliere in poco tempo oltre 29 mila firme, inoltrata ai responsabili della Sanità nazionali, regionali e locali.

