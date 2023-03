Nuovi orari e modalità per prenotare le certificazioni della Medicina legale all’Asl 5 di Oristano

Oristano

Attivato un nuovo indirizzo mail per richiedere informazioni

Cambiano le modalità di prenotazione delle certificazioni rilasciate dalla Medicina legale del Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 5 di Oristano, con nuovi orari e un nuovo indirizzo mail al quale rivolgersi.

A partire da lunedì 27 marzo si dovrà prenotare il proprio documento attraverso gli sportelli del Servizio Igiene – al primo piano della sede di via Carducci 35 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle 13:30. Restano invariate le modalità di prenotazione delle visite per le patenti speciali.

Le certificazioni verranno effettuate invece, previa prenotazione, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, sempre nella stessa sede.

Per richiedere informazioni non sarà più possibile contattare l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , si dovrà ora inoltrare la propria richiesta a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Numerose le certificazioni che possono essere richieste al Servizio: idoneità per patente di guida e nautica, idoneità per porto d’armi, certificazioni per le richieste di contrassegno per autovetture destinate a disabili; certificati per elettori fisicamente impediti; certificazioni per idoneità lavorativa; certificazioni per adozione di minori; pareri per pratiche amministrative relative a mutui e cessioni del quinto dello stipendio e ogni altra certificazione prevista dalla normativa.

