Nuovi marciapiedi a Terralba: “Nove mesi di ritardo per la consegna”

Terralba

L’opposizione in Consiglio comunale contesta: “Inaccettabile, disagi per attività e pedoni”

Perchè i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Santa Suia sono nuovamente in stallo? Lo chiedono al sindaco di Terralba i consiglieri di opposizione del gruppo “Insieme per Terralba”, Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris, Gabriele Espis e Luca Marongiu, autori di un’interrogazione.

Il documento segue le richieste formulate dalla capogruppo Maria Cristina Manca, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale lo scorso 31 maggio sull’origine di quello che è stato definito come un “incredibile ritardo acculato per la conclusione dei lavori”.

Alla richiesta aveva risposto il vicesindaco Andrea Grussu, che aveva comunicato in aula la celere ripresa dell’opera: “Ma a distanza di 14 giorni il cantiere è rimasto invariato e gli operai della ditta che ha in appalto il lavori non si vedono da tempo”, contesta l’opposizione.

“Al momento sono state sradicate le piante presenti nel tratto stradale interessato ed è stato posizionato parte del lastricato. Il cantiere attualmente è ancora integralmente transennato, creando notevoli disagi ai pedoni e creando notevoli danni alle attività commerciali”, contesta ancora la minoranza.

Il gruppo di opposizione “Insieme per Terralba” ritiene che non sia “accettabile che a distanza di circa 9 mesi dalla data fissata per conclusione dei lavori, ci siano ancora tanti disagi per gli esercenti che insistono sulla via e per i cittadini che quotidianamente transitano in quel tratto di strada, che per accedere alle attività economiche presenti, sono costretti a camminare nella carreggiata con notevole rischio per la propria incolumità”.

Il progetto era stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 203 del 03/12/2021. I lavori, a seguito di aggiudicazione della gara d’appalto, hanno preso avvio nel mese di maggio dello scorso anno e, secondo il cronoprogramma, sarebbero dovuti essere ultimati entro il 18 settembre dello stesso anno.

Venerdì, 16 giugno 2023