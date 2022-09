Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Intanto, dall’8 agosto sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla seconda edizione del Premio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2023. Possono partecipare tutte le opere edite tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, secondo le indicazioni del regolamento. Tutte le informazioni sulle varie fasi saranno postate esclusivamente sul sito del Premio .

“Noi come associazione conserveremo i 15 libri finalisti del Premio, per memoria storica. Ogni autore che ha partecipato ha portato tre copie del proprio libro, per un totale di 1.200 libri che abbiamo raccolto. Era importante per noi condividerli e donarli e promuoverne così la lettura e la conoscenza. In un futuro speriamo di poter creare una sala della biblioteca comunale riservata ai testi del premio Forum Traiani”.

“Un’iniziativa che vuole essere sì un momento di condivisione”, spiega uno dei soci fondatori dell’associazione, Mario Zedda, “ma anche un invito alla pratica della lettura ai nostri concittadini. Si può fare tanto con la cultura, ancora di più se questa è legata alla promozione del territorio. Ed è questo il nostro obiettivo. Nonostante siamo nati da poco, come associazione vogliamo incentivare sempre di più queste iniziative culturali. Vista la grande e sentita partecipazione alla prima edizione del Premio Forum Traiani, che ha visto la presenza di tantissimi autori e autrici provenienti da tutta Italia, i presupposti per proseguire sono ottimi”.

L’appuntamento per la consegna dei libri è per venerdì 30 settembre alle 18 nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda, e del nuovo parroco, Omar Orrù.

